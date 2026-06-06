「日プ新世界」KEITO（小野慶人）大幅ランクアップでデビュー決定 グループ最年長に祝福殺到「ファイナルですごすぎ」
【モデルプレス＝2026/06/06】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」のファイナルが6月6日、東京体育館にて開催された。KEITO（小野慶人）が「KO1KEYZ」（コイキーズ）のメンバーとしてデビューすることが決定。大幅ランクアップでのデビューに反響が寄せられている。
【写真】「日プ」最新シリーズデビューメンバー12人一覧
会社員を辞めてダンス・歌ともに未経験ながらアイドルという夢に挑戦したKEITO。印象的な長髪のビジュアルや透き通った美声で注目を集めていたものの、第1回順位発表式では16位、第2回では18位、第3回では15位と“デビュー圏内”である12位以内には入ったことはなかった。しかし、ファイナルでは『BORN TO BE』チームで力強いパフォーマンスを見せ、408,598ポイントで7位に輝いた。8つと大幅にランクアップし、見事にデビューという夢を掴んだ。
ファンからは「ランクアップびっくり」「おめでとう」「ファイナルですごすぎ」と反響が続々。2000年7月25日生まれ、25歳のグループ最年長となったKEITOへ「バランス良い」「おっとりしたお兄ちゃん」「和やかな雰囲気になりそう」と期待する声が多数寄せられている。
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定し、デビューグループ名は「KO1KEYZ」に。あわせて、この秋日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。
12人のデビューメンバーが決定するファイナル（最終回）は、二部構成で放送された。第一部は12時30分よりLeminoとMnet Plusにて配信、第二部は13時30分より日本テレビ系全国ネットにて生放送、LeminoとMnet Plusにて生配信。投票総数は698万3025票にものぼり、注目度の高さを感じさせた。22人のファイナリストの中からK.DAIKI（加藤大樹）、YOSHIKI（矢田佳暉）、SIYOUNG（パク・シヨ）、SHINHAENG（オ・シンヘン）、YUKI（後藤結）、ISSA（柳谷伊冴）、KEITO、YURA（安部結蘭）、RYOGA（飯塚亮賀）、RYUJI（杉山竜司）、KOSUKE（照井康祐）、TOWA（濱田永遠）の12人がデビューメンバーに決定した。（modelpress編集部）
情報：Lemino
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◆小野慶人、25歳最年長でデビュー
会社員を辞めてダンス・歌ともに未経験ながらアイドルという夢に挑戦したKEITO。印象的な長髪のビジュアルや透き通った美声で注目を集めていたものの、第1回順位発表式では16位、第2回では18位、第3回では15位と“デビュー圏内”である12位以内には入ったことはなかった。しかし、ファイナルでは『BORN TO BE』チームで力強いパフォーマンスを見せ、408,598ポイントで7位に輝いた。8つと大幅にランクアップし、見事にデビューという夢を掴んだ。
◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定し、デビューグループ名は「KO1KEYZ」に。あわせて、この秋日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。
12人のデビューメンバーが決定するファイナル（最終回）は、二部構成で放送された。第一部は12時30分よりLeminoとMnet Plusにて配信、第二部は13時30分より日本テレビ系全国ネットにて生放送、LeminoとMnet Plusにて生配信。投票総数は698万3025票にものぼり、注目度の高さを感じさせた。22人のファイナリストの中からK.DAIKI（加藤大樹）、YOSHIKI（矢田佳暉）、SIYOUNG（パク・シヨ）、SHINHAENG（オ・シンヘン）、YUKI（後藤結）、ISSA（柳谷伊冴）、KEITO、YURA（安部結蘭）、RYOGA（飯塚亮賀）、RYUJI（杉山竜司）、KOSUKE（照井康祐）、TOWA（濱田永遠）の12人がデビューメンバーに決定した。（modelpress編集部）
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