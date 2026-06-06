大相撲夏場所で25場所ぶり2度目の優勝を飾った小結・若隆景（31＝荒汐部屋）の優勝パレードが6日、地元の福島市内で行われた。

沿道を埋め尽くした。パレード、セレモニーに約1万5000人が集結。兄の幕内・若元春（32＝荒汐部屋）、長男の浬（かいり）さんとオープンカーに乗って声援に応え、「想像以上の人たちに集まっていただいた。ありがたく思っている」。前回賜杯を抱いた22年春場所後はコロナ下で実現できなかった。「凄くうれしく思っている」と力を込めた。

母校・吉井田小のマーチングバンド部が奏でる中、福島駅前をゆっくりと進んだ。「久しぶりに校歌を聞いた。若元春と2人でオープンカーの上で、“懐かしいね”という会話をした」。愛息とのパレードには「うれしかった。息子もお相撲さんになるって言っていたので、息子もやってくれるんじゃないかと思う」と表情を緩めた。

夏場所で自己最多に並ぶ12勝を挙げ、大関昇進への起点をつくった。名古屋場所（7月12日初日、IGアリーナ）では2場所連続優勝が懸かる。「この優勝を機にもう一つ上の番付、大関を目指して頑張っていきたいと思う」と誓いを立てた。大相撲大波三兄弟福島後援会の作田謙太郎会長は「こんなにたくさんの福島の方と一緒にお祝いできて感無量です。彼の理想とする相撲を取っていれば、結果はついてくると思うので、上の番付を目指して頑張ってほしい」と期待を込めた。