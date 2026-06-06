NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）で戦国武将・前田利家役を演じる俳優の大東駿介（40）と妻・まつ役を演じる欅坂46・櫻坂46元キャプテンで女優の菅井友香（30）が6日、ゆかりの金沢市内で行われた「第75回金沢百万石まつり」のメーンイベント「百万石行列」に劇中の扮装姿とメークで参加。約2時間にわたり、市内中心部3・1キロ（金沢駅東広場前〜金沢城公園）を進んだ。

同年の大河で利家役＆まつ役を演じる2人が「百万石行列」に参加するのは、75年の歴史を誇る初夏の風物詩で今回が初。2002年「利家とまつ〜加賀百万石物語〜」でも実現していない。

「豊臣兄弟！」のキャストが大規模パレードに参加するのは、「名古屋まつり 郷土英傑行列」（昨年10月19日）の豊臣秀長役・仲野太賀＆織田信長役・小栗旬、「博多どんたく港まつり」（5月3日）の仲野＆豊臣秀吉役・池松壮亮、「浜松まつり」（5月3日）の徳川家康役・松下洸平＆石川数正役・迫田孝也に続き、大河1作品としては異例の多さ。明るい作風と祭りの相性がよく、各地からオファーが相次ぎ、実現した。

沿道の観衆は昨年を1万人上回る42万人と発表された。

「金沢百万石まつり」は1583年（天正11年）6月14日、初代加賀藩主・前田利家が金沢城に入城し、金沢の礎を築いた偉業をしのぶもの。現在の祭りは1952年（昭和27年）に第1回が開催され、1984年（昭和59年）第33回で「百万石行列」の主役・利家役に初めて俳優（鹿賀丈史・金沢市出身）を起用し、初夏の一大イベントに成長した。

俳優の仲野太賀が主演を務め、NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。