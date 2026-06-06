◇交流戦 ヤクルト０―２日本ハム（2026年6月6日 神宮）

零敗を喫したヤクルト・池山隆寛監督（60）は試合後、「やっぱり点が入らないと、満員のお客様に申し訳なかったなと思います」と、振り返った。

神宮球場創建100年の記念試合を飾れなかった。

2回1死満塁のチャンスで古賀優大が二ゴロ併殺を喫した。

指揮官は「2回、ゲッツーっていう。タイムリーがなかなか出ないし、犠飛もね。打ち方であったり、狙い球であったりをもう一度徹底というか、ああいうところのチャンスでの打ち方というのが…」と、もう1本が出ない打線を嘆いた。

4回には1プレーに2度のリクエストで“2点目”を阻止した。

「審判に2つのことを言われたので、まずはホームの方をお願いしますとお願いしました」と、先に本塁クロスプレーのリプレー検証を求めた。

それが判定通りセーフになったことで、今度は暴投のボールがボールデッドではないかと連続でリクエストした。「ボールデッドっていうところは、ホームのアウト・セーフを確認中のところで、野手コーチの寺内コーチが“乗りました”っていうところを言っていましたので、再度改めてリクエストという形で。最初から言っていれば、ボールデッドなんでランナーはそのまま戻って、アウト・セーフはなかったのかなと。今振り返ればいろんなことが今日は起こりました」と振り返った。

ここまで4勝の高梨が4回途中に緊急降板するアクシデント。こちらは「順調に、柱としてここまで試合を作ってくれていたので、アクシデントとはいえ、少しもったいないなとは思います」と残念がった。

3連敗で首位陥落。池山監督は「負ければ連敗が続いてしまうので、なんとか明日はね。しっかり止めて、また遠征の交流戦に備えたいなと思っています」と、前を向いた。