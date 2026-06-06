柏vs京都 スタメン発表
[6.6 J1百年構想リーグプレーオフラウンド(15-16位決定戦)第2戦](三協F柏)
※18:00開始
主審:木村博之
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 4 古賀太陽
DF 26 杉岡大暉
DF 42 原田亘
MF 2 三丸拡
MF 8 小泉佳穂
MF 21 小西雄大
MF 24 久保藤次郎
MF 39 中川敦瑛
MF 87 山内日向汰
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 29 永井堅梧
DF 13 犬飼智也
DF 88 馬場晴也
MF 16 汰木康也
MF 20 瀬川祐輔
MF 27 熊坂光希
MF 40 原川力
FW 9 細谷真大
FW 15 小見洋太
監督
リカルド・ロドリゲス
[京都サンガF.C.]
先発
GK 1 太田岳志
DF 3 麻田将吾
DF 22 須貝英大
DF 44 佐藤響
DF 50 鈴木義宜
MF 6 ジョアン・ペドロ
MF 25 尹星俊
MF 48 中野瑠馬
FW 7 奥川雅也
FW 9 ラファエル・エリアス
FW 18 松田天馬
控え
GK 21 圍謙太朗
DF 15 永田倖大
MF 10 福岡慎平
MF 16 平岡大陽
MF 32 齊藤未月
MF 88 グスタボ・バヘット
MF 99 本田風智
FW 19 デイビッジ・シルバ
FW 93 長沢駿
監督
吉田達磨
※18:00開始
主審:木村博之
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 4 古賀太陽
DF 26 杉岡大暉
DF 42 原田亘
MF 2 三丸拡
MF 8 小泉佳穂
MF 21 小西雄大
MF 24 久保藤次郎
MF 39 中川敦瑛
MF 87 山内日向汰
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 29 永井堅梧
DF 13 犬飼智也
MF 16 汰木康也
MF 20 瀬川祐輔
MF 27 熊坂光希
MF 40 原川力
FW 9 細谷真大
FW 15 小見洋太
監督
リカルド・ロドリゲス
[京都サンガF.C.]
先発
GK 1 太田岳志
DF 3 麻田将吾
DF 22 須貝英大
DF 44 佐藤響
DF 50 鈴木義宜
MF 6 ジョアン・ペドロ
MF 25 尹星俊
MF 48 中野瑠馬
FW 7 奥川雅也
FW 9 ラファエル・エリアス
FW 18 松田天馬
控え
GK 21 圍謙太朗
DF 15 永田倖大
MF 10 福岡慎平
MF 16 平岡大陽
MF 32 齊藤未月
MF 88 グスタボ・バヘット
MF 99 本田風智
FW 19 デイビッジ・シルバ
FW 93 長沢駿
監督
吉田達磨