FC東京vsC大阪 試合記録
【J1百年構想リーグプレーオフラウンド(3-4位決定戦)第2戦】(MUFG国立)
FC東京 1-3(前半0-3)C大阪
<得点者>
[F]佐藤龍之介(62分)
[C]本間至恩(10分)、櫻川ソロモン2(35分、43分)
<警告>
[F]橋本健人(73分)
[C]柴山昌也(69分)、ディオン・クールズ(89分)
観衆:49,693人
主審:上田益也
├C大阪が前半3発で3位フィニッシュ!! 後半猛攻FC東京は佐藤龍之介弾もゴール&PK取り消しに泣く
└功労者・東慶悟にFC東京サポが大声援、異例の挨拶前倒し「大好きなチームで14年間プレーできたことはすごく誇り」
FC東京 1-3(前半0-3)C大阪
<得点者>
[F]佐藤龍之介(62分)
[C]本間至恩(10分)、櫻川ソロモン2(35分、43分)
<警告>
[F]橋本健人(73分)
[C]柴山昌也(69分)、ディオン・クールズ(89分)
観衆:49,693人
主審:上田益也
├C大阪が前半3発で3位フィニッシュ!! 後半猛攻FC東京は佐藤龍之介弾もゴール&PK取り消しに泣く
└功労者・東慶悟にFC東京サポが大声援、異例の挨拶前倒し「大好きなチームで14年間プレーできたことはすごく誇り」