├C大阪が前半3発で3位フィニッシュ!! 後半猛攻FC東京は佐藤龍之介弾もゴール&PK取り消しに泣く

└功労者・東慶悟にFC東京サポが大声援、異例の挨拶前倒し「大好きなチームで14年間プレーできたことはすごく誇り」