バレーボールの「ネーションズリーグ（VNL）」は6日（日本時間7日）、カナダ・ケベックシティでプール1第1週が行われる。世界ランキング5位の女子日本代表は、同10位のドイツ代表と対戦する。

2大会ぶりのメダル獲得を狙う中、主力が躍動して連勝スタートを切った日本女子。カナダの地で3連勝を飾れるか注目が集まる。



■石川はウクライナ戦で22得点

日本は昨年のVNLと世界選手権で4位に終わった中、フェルハト・アクバシュ監督体制2年目を迎えた今季は、2028年ロサンゼルス五輪に向けた重要なシーズンとなっている。

2024年以来、2大会ぶりのメダル獲得を狙う今大会は、初戦でフランス相手に第1セットを奪われたものの、第2セット以降は主導権を握り3－1で逆転勝ち。さらに、高さを武器とするウクライナ相手にも3－1で勝利を収め、連勝スタートを飾った。

日本を支えるのが豊富な陣容を誇るアウトサイドヒッター陣。佐藤淑乃はフランス戦でチーム最多の18得点を挙げ、ウクライナ戦でも19得点をマーク。また、主将の石川真佑はウクライナ戦で22得点と躍動し、2試合で計30得点を挙げている和田由紀子とともに攻撃を支えている。

3戦目で対戦するドイツは世界ランキング10位。初戦でカナダに勝利を飾った一方、2戦目はウクライナにフルセットの末に敗れた。

チームを牽引するのがリアナ・グローザーで、来季からはイタリア・セリエAのブスト・アルシーツィオで和田、関菜々巳とチームメイトになる。ここまで2試合で計46得点を挙げており、これは現時点で出場選手中3位の数字。勢いに乗る19歳のアウトサイドヒッターを止められるかがポイントとなりそうだ。

国内外で活躍する実力者を揃え、メダル獲得を狙う日本女子。カナダラウンドで3連勝を飾り、その実力を示すことができるのか。ドイツとの戦いに注目が集まる。

■試合情報

日本vs.ドイツ

試合開始：日本時間 6月7日（日）09時00分

ライブ＆見逃し配信：U-NEXT、VOLLEYBALL TV（VBTV）

テレビ放送情報：BS-TBS（20:00～）