◇プロ野球セ・パ交流戦 阪神1-0楽天(6日、甲子園球場)

この試合でチーム唯一の打点をたたき出し、勝利に大きく貢献した立石正広選手が、キャリア初のヒーローインタビューに登場。お立ち台で初々しい姿を披露しました。

立石選手は自身初のヒーローインタビューとなり、「早く立ちたかったので、最高の気分です」と喜びを語ると、決勝タイムリーの打席では「なかなか思うように行かない打席が多かったので、なんとか強い打球で間を抜こうと思っていた」と心境を明かしました。

タイムリーを打った際の球場からの大歓声については、返答を考えながらも「うれしかったです」と気持ちをストレートに表現した一幕もあり、ファンクラブキッズ会員の子どもからの質問には優しい一面も見せ、好きな野球道具はと聞かれると「バットが好きです」と丁寧に答え、プロ野球選手で尊敬している選手とその理由を問われると、「阪神の選手全員」と前置きしつつ主砲・佐藤輝明選手の名前を挙げて「ずっと打っているのですごいから」と答えました。

最後には今後の意気込みとして「もっと打って、こういう試合を作りたい。みなさんで頑張りましょう」と初々しいコメントで締めました。