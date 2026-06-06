◇MLB ドジャース 1x-0 エンゼルス(日本時間6日、ドジャー・スタジアム)

ドジャース・佐々木朗希投手が7回無失点の好投。デーブ・ロバーツ監督はメジャー移籍後最高の投球を見せた右腕を絶賛しました。

佐々木投手はこの試合でマイク・トラウト選手から2つの三振を奪うなど、自己最多の10奪三振をマーク。打線の援護がなく今季4勝目は逃すも、自己最長タイの7回まで投げてエンゼルス打線をわずか2安打に封じました。直球の最速は100.6マイル(約161.9キロ)を計測しています。

「7回を投げ切った姿を見られてうれしかった」と佐々木投手を褒めたロバーツ監督。「日本で活躍していた時のような期待をしていて、彼は期待を背負いながら結果が出ずに苦しんできたが、乗り越えてきた」と、メジャーに適応し本来の姿を見せ始めた24歳の歩みをたたえます。

シーズン序盤は早い回での降板もありましたが、ここ7試合は5回まで投げており、この日が直近4試合で3度目の1失点以下。「ここ6~7試合を見ていると特に良くなっていっているのが分かると思う。今は期待して結果を出してくれる一貫性が出てきている」と安定感が増したことを褒めると、「本人はもっと好投したいと思っていると思うけど」と付け足します。

“今の佐々木投手が最も際立っている部分”という問いには「マウンド上の存在感」と回答。「メジャーの打者は投手が自信にあふれていないと感じ取ると積極的になるので、彼の自信もいい方向に向かっている」と、マウンドでの立ち居振る舞いが好結果につながっていると話しました。

この日は6回を終えて86球を投じていましたが、ロバーツ監督は7回のマウンドにも送り出しました。これについては「0-0の試合で85~86球なら簡単に交代させることもできたが、彼が7回のマウンドに上がったらどう対応するかを見たかった」と佐々木投手の今後を見据えての采配だったと説明。そして7回を2つの三振を含む三者凡退に抑えた右腕に「攻めの姿勢を崩さず7回を逃げずに投げ切り、大きな成長が見て取れる」と称賛の言葉を贈りました。