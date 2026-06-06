脳梗塞（こうそく）で詰まった血管内の血栓（血の塊）を溶かす海外の新薬について、国内で臨床試験を実施した結果、従来の薬と比べ効果が高かったとの研究結果を国立循環器病研究センターなどが発表した。

新薬は海外で承認されているが、国内では未承認となっている。「ドラッグロス」の解消に向け、厚生労働省は国内で実用化を進める企業を公募する。

脳梗塞は脳の血管に血栓が詰まる病気で、患者の半分が体のまひなど重度の後遺症を抱える。発症後、血流が回復するまでの時間が短いほど、脳のダメージや後遺症が少なくなる。

新薬は「テネクテプラーゼ」で、米欧の製薬企業が開発した。臨床試験は２０２２〜２５年、国内１８医療機関に脳梗塞で搬送された２１８人を対象に実施。発症から４時間半以内の患者に新薬を投与するグループと、従来の薬を使うグループに無作為に分け、血流が再開した割合を調べた。

その結果、新薬のグループは１０・３％で、従来の薬を使ったグループ（３・６％）と比べ２・９倍高かった。３か月後に周囲の人の支援を受けずに生活できている人の割合も新薬の方が上回り、副作用や死者の割合には差がなかった。研究結果は国際医学誌に掲載された。

臨床試験で共同代表を務めた平野照之・杏林大教授（脳卒中医学）は「新薬は日本人も効果があることがわかった。欧米で広く使われており、国内でも早く使えるようにしてほしい」と話している。