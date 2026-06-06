◆プロボクシング▽ＩＢＦ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者ウィリバルド・ガルシア―同級３位アンドリュー・モロニー（６日・愛知県国際展示場）

ＩＢＦ世界スーパーフライ級タイトルマッチで、挑戦者の同級３位アンドリュー・モロニー（３５）＝オーストラリア＝が王者ウィリバルド・ガルシア（３６）＝メキシコ＝を２―０の判定で下して王座獲得。２０２０年６月にＷＢＡ世界スーパーフライ級王座から陥落して以来、６年ぶりの世界王座返り咲きを果たした。

戦績はモロニーが２９勝（１８ＫＯ）４敗１無効試合、ガルシアが２３勝（１３ＫＯ）７敗２分け。

モロニーはリング上で「この気持ちは世界一の気持ちです。言葉がない。ガルシアは頑丈でとても難しい戦いだった。日本のみなさん、応援ありがとう。また日本に戻ってきていい試合をたくさんしたい。日本は最高です」と喜びを語った。

モロニーは序盤から足を使いながら左ボディーを何度もヒットさせ、ガルシアの突進にショートカウンターを合わせてポイントを重ねた。ガルシアもラウンドが進むにつれギアを上げ、左右フックを振り回し続けたが、有効打に欠いた。ジャッジの採点は２者が１１５―１１３でモロニーを支持。１者が１１４―１１４だった。

モロニーは、２３年５月に米ラスベガスで行われたＷＢＯ同級王座決定戦で中谷潤人（Ｍ・Ｔ）と対戦し、１２回ＴＫＯ負けを喫している。双子の兄は、井上尚弥、武居由樹（ともに大橋）、那須川天心（帝拳）と対戦（いずれも敗北）している元ＷＢＯ世界バンタム級王者ジェーソン・モロニー。

ガルシアは、２４年１２月に静岡で行われたＩＢＦ世界スーパーフライ級王座決定戦でレネ・カリスト（メキシコ）と引き分け。２５年５月にメキシコで行われたカリストとの再戦を２―１の判定で制し、王座を獲得した。同年１２月２７日にはサウジアラビアで寺地拳四朗（ＢＭＢ）との初防衛戦が予定されていたが、前日計量後に体調不良を訴えて試合を“ドタキャン”。寺地陣営は改めて対戦を求めていたが、ＩＢＦは今年１月にモロニーとの指名試合を指令していた。