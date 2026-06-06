◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽プレーオフラウンド第２戦 鹿島２―０（２戦合計２―５）神戸（６日・メルスタ）

東西の１位同士による“優勝決定戦”の第２戦が行われ、鹿島は神戸に２―０で勝利したが、第１戦での０―５の惨敗が重くのしかかり、２戦合計２―５で敗れた。

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この日が百年構想リーグの最終戦となったため、試合後には最終戦セレモニーが行われた。

鬼木達監督は、絶望的な状況の中でも声援を送り続けたファン・サポーターに感謝を示した上で「（第１戦の）０―５は全て自分の責任です。自分の中で、わかっていながらやられてしまった。この悔しさは、来シーズンに必ず借りを返したい」とあいさつした。

この日は２―０での勝利を収めたものの、第１戦での０―５のスコアをひっくり返すには至らず。指揮官は「この１週間、選手、スタッフは、本気でスコアをひっくり返そうと、優勝しようと、その思いだけでトレーニングしてきた。結果は出せませんでしたが、選手の本気の姿をこの最後の数日間で見られたことは、本当に自分にとって幸せでした」と振り返った。

地域ラウンドでは１８戦で１５勝を積み上げた。９季ぶりリーグ優勝となった昨季からの進化を示すシーズンにもなったが、試合後の記者会見で指揮官は「誰が出てもブレないチームを作っていかないといけない」と話し「もっと大人のサッカーができないといけないが、選手は真摯に向上心を持って取り組んでくれている。自分が基準を上げて、来季は戦っていかないといけないかなと思います」と決意を新たにした。