“全鳥取県民の妹”白濱美兎、ふわふわマシュマロボディを大胆披露 『ヤンジャン』表紙に凱旋
「全鳥取県民の妹」のキャッチコピーで知られる白濱美兎が、発売中の『週刊ヤングジャンプ』27号の表紙＆巻頭グラビア登場している。
【写真】ふわふわボディを大胆披露した白濱美兎
「美少女図鑑アワード2023」でヤンジャン賞を受賞し、芸能界デビュー。その後あらゆる漫画誌、グラビア誌を席巻、“全鳥取県民の妹”として愛され、「次世代グラビアクイーン」の呼び声も高い、白濱が写真集ぶりに同誌に凱旋。
ふわふわマシュマロボディはそのままに、より美しく洗練されたプロポーションを披露。変わらないかわいらしい笑顔に、セクシーな女性に成長した眼福ボディを一度に堪能できる最新グラビアとなっている。
なお、グラビア新企画「YJブルーム」には岡本望来が、巻末グラビアにはすみぽんが登場している。
【写真】ふわふわボディを大胆披露した白濱美兎
「美少女図鑑アワード2023」でヤンジャン賞を受賞し、芸能界デビュー。その後あらゆる漫画誌、グラビア誌を席巻、“全鳥取県民の妹”として愛され、「次世代グラビアクイーン」の呼び声も高い、白濱が写真集ぶりに同誌に凱旋。
ふわふわマシュマロボディはそのままに、より美しく洗練されたプロポーションを披露。変わらないかわいらしい笑顔に、セクシーな女性に成長した眼福ボディを一度に堪能できる最新グラビアとなっている。
なお、グラビア新企画「YJブルーム」には岡本望来が、巻末グラビアにはすみぽんが登場している。