◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人−ロッテ（6日、東京ドーム）

両チームのスタメンが発表。

巨人は現在4連勝中で交流戦は7勝3敗と好調。特に10試合で打率.333、本塁打4と打線をけん引するキャベッジ選手は、直近6番起用が続いていましたが、4番センターで先発出場となりました。また前日4番で出場していたダルベック選手に代わり、ティマ選手が7番ファーストで先発出場。ダルベック選手は外国人枠の関係でベンチ外となっています。大城卓三選手は5番捕手で3試合ぶりのスタメンマスク。先発のウィットリー投手は、5月23日以来の1軍登板で、今季は1勝3敗、防御率3.49の成績です。

ロッテはここまで交流戦6勝4敗。リーグ5位も27勝29敗の借金2となっています。先発の田中晴也投手は、前回登板5月29日の阪神戦で6回1失点の好投も敗戦。今季は1勝4敗、防御率4.09の成績です。この日が22歳の誕生日である田中投手は、8番投手で出場。9番センターで和田康士朗選手が入りました。

▽スタメン

【巨人】

1(遊)泉口友汰

2(三)浦田俊輔

3(左)佐々木俊輔

4(中)キャベッジ

5(捕)大城卓三

6(右)中山礼都

7(一)ティマ

8(二)吉川尚輝

9(投)ウィットリー

【ロッテ】1(二)小川龍成2(捕)佐藤都志也3(右)西川史礁4(左)山口航輝5(一)ソト6(三)寺地隆成7(遊)友杉篤輝8(投)田中晴也9(中)和田康士朗