【巨人スタメン】好調キャベッジが4番センター ダルベックが外れてティマがスタメン 大城卓三とウィットリーのバッテリー
◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人−ロッテ（6日、東京ドーム）
両チームのスタメンが発表。
巨人は現在4連勝中で交流戦は7勝3敗と好調。特に10試合で打率.333、本塁打4と打線をけん引するキャベッジ選手は、直近6番起用が続いていましたが、4番センターで先発出場となりました。また前日4番で出場していたダルベック選手に代わり、ティマ選手が7番ファーストで先発出場。ダルベック選手は外国人枠の関係でベンチ外となっています。大城卓三選手は5番捕手で3試合ぶりのスタメンマスク。先発のウィットリー投手は、5月23日以来の1軍登板で、今季は1勝3敗、防御率3.49の成績です。
ロッテはここまで交流戦6勝4敗。リーグ5位も27勝29敗の借金2となっています。先発の田中晴也投手は、前回登板5月29日の阪神戦で6回1失点の好投も敗戦。今季は1勝4敗、防御率4.09の成績です。この日が22歳の誕生日である田中投手は、8番投手で出場。9番センターで和田康士朗選手が入りました。
▽スタメン
【巨人】
1(遊)泉口友汰
2(三)浦田俊輔
3(左)佐々木俊輔
4(中)キャベッジ
5(捕)大城卓三
6(右)中山礼都
7(一)ティマ
8(二)吉川尚輝
9(投)ウィットリー
1(二)小川龍成
2(捕)佐藤都志也
3(右)西川史礁
4(左)山口航輝
5(一)ソト
6(三)寺地隆成
7(遊)友杉篤輝
8(投)田中晴也
9(中)和田康士朗