犬が人に飛びつく理由

1.飼い主の帰宅が嬉しくて興奮している

飼い主が仕事や買い物から帰宅したとき、嬉しくて興奮し、飛びつくことがあります。

言葉を話すことができない分、その嬉しさを全身を使って表現しているのです。興奮度が高ければ高いほど飛びついてしまうことがあります。

飼い主への愛情の深さも関係していますが、お留守番中に不安感が強いこと、飼い主への愛着や執着が強いことも関係していることがあります。

2.顔を近づけてニオイを嗅ぎたい

犬が人に飛びつくのは、顔を近づけてニオイを嗅ぎたいからです。

犬同士で顔を近づけたり鼻をくっつけたりして挨拶をしているのを見かけたことがあるのではないでしょうか。

相手が人である場合、自分よりも背の高い人の顔のニオイを自然と嗅ぐことが難しいため、飛びついてしまうことがあるのです。

飛びつかれると、敵意や攻撃性を感じてしまう人もいらっしゃるかもしれませんが、実際には好意を持たれていることが多くあります。

飛びついてまで顔のニオイを嗅ぎたいほど興味や好意があるのです。犬にとってニオイを嗅ぐことは、挨拶やコミュニケーションでもあります。

3.構ってもらいたい

犬が人に飛びつくのは、構ってもらいたいからです。

構ってほしい、撫でてほしい、抱っこしてほしい、一緒に遊んでほしいなど、様々な感情が込められています。

過去の経験から、飛びつけば構ってもらえると学習しており、その行動を繰り返しているのです。

人に飛びついたとき、可愛がってもらえた経験のある犬は、「飛びつくといいことがある」と覚えてしまうのです。

4.守ってもらいたい

犬が人に飛びつくのは、守ってもらいたいからです。

不安なことがあるとき、恐怖を感じたとき、飼い主に飛びつくことがあります。その不安や恐怖から感情を上手くコントロールすることができなくなってしまったとき、他人に飛びついて助けを求めることもあります。

自宅では、雷が鳴ったとき、花火の音や振動を感じたとき、その音や振動に驚き、飼い主に飛びつくことがあります。

ドッグランでは、見知らぬ人や犬に囲まれ、他犬に追いかけられるなどし、他人に飛びついて助けを求めることがあります。

愛犬を落ち着かせるためにすべきトレーニング

基本のトレーニングには「おすわり」「待て」があります。犬が人に飛びつこうとしたとき、嬉しくて興奮しているとき、落ち着かせるためのトレーニングです。

大事なことは飼い主と愛犬とのアイコンタクトです。ただおすわりや待てをするのではなく、飼い主と愛犬がアイコンタクトをし、しっかりコミュニケーションできることが大事です。

そして、来客時に人に飛びついてしまうとき、嬉しくて興奮してしまうとき、雷や花火を怖がってしまうときは、「ハウス」のトレーニングが役立ちます。

犬が安心できる、落ち着くことができる、ケージやクレートを使ったトレーニングです。

まとめ

犬が人に飛びつく理由を4つ解説しました。

飼い主の帰宅が嬉しくて興奮している 顔を近づけてニオイを嗅ぎたい 構ってもらいたい 守ってもらいたい

犬の飛びつきは、犬が脱臼や骨折などの大怪我を負ってしまうリスクのある行為です。

飼い主の帰宅時、飼い主の外出時、飛びついてしまうことが頻繁にあるのであれば、落ち着かせるための対応が必要です。

また、犬が人に飛びついた場合では、人が転倒するなどし、怪我やトラブルを招く原因になることがあります。

愛犬が大型犬である場合、相手が幼い子供や高齢者である場合には、とくに注意しましょう。

愛犬が他人と触れ合うときは、飛びつきを防止するため、事前におすわりや伏せをさせるとよいと思います。また、リードをしっかり短く持ちましょう。