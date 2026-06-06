優勝決定戦を制したのは仙台！ 富山をPK戦の末に下して、J２・J３百年構想リーグ王者に輝く！
J２・J３百年構想リーグのプレーオフ（PO）ラウンド第２戦が、６月６日に各地で開催。ユアテックスタジアム仙台では、ベガルタ仙台（EAST-A１位）とカターレ富山（WEST-A１位）が対戦した。
注目の優勝決定戦は、序盤から攻守が激しく入れ替わる展開になった。
最初にチャンスを作ったのは仙台。23分、鎌田大夢の浮き球のパスに反応した岩渕弘人が右足でシュートを放つも、相手GKに阻まれる。さらに３分後、中田有祐のロングパスを受けた五十嵐聖己がドリブルで持ち上がり、クロスを供給。これを岩渕がダイレクトで合わせるが、決め切れない。
それでも30分に先制点を奪う。武田英寿のパスを受けた鎌田がクロスを上げる。これを中田が頭で合わせて、ネットを揺らした。
先手を取られた富山は、39分にアクシデントが発生。相手FW岩渕とのボールの奪い合いで、チョン・ウヨンがヒートアップ。相手を押し倒して一発退場となった。
仙台の１点リードで迎えた後半、富山は積極的に攻撃を仕掛けるも、相手の堅い守備をなかなか崩せない。84分にゴール前で得たFKで松岡大智が直接狙うも、得点には至らない。それでも終了間際の90＋４分、竹中元汰のクロスから深澤壯太がヘディングシュートを叩き込み、土壇場で追いつく
１−１で突入した延長戦は、拮抗した展開が続く。両チームともゴール前に迫るも決め手を欠き、なかなか勝ち越し点を挙げられない。
120分を終えても決着が着かず、勝負はPK戦にもつれ込む。これを４−２で制した仙台が、J２・J３百年構想リーグの頂点に立った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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注目の優勝決定戦は、序盤から攻守が激しく入れ替わる展開になった。
最初にチャンスを作ったのは仙台。23分、鎌田大夢の浮き球のパスに反応した岩渕弘人が右足でシュートを放つも、相手GKに阻まれる。さらに３分後、中田有祐のロングパスを受けた五十嵐聖己がドリブルで持ち上がり、クロスを供給。これを岩渕がダイレクトで合わせるが、決め切れない。
先手を取られた富山は、39分にアクシデントが発生。相手FW岩渕とのボールの奪い合いで、チョン・ウヨンがヒートアップ。相手を押し倒して一発退場となった。
仙台の１点リードで迎えた後半、富山は積極的に攻撃を仕掛けるも、相手の堅い守備をなかなか崩せない。84分にゴール前で得たFKで松岡大智が直接狙うも、得点には至らない。それでも終了間際の90＋４分、竹中元汰のクロスから深澤壯太がヘディングシュートを叩き込み、土壇場で追いつく
１−１で突入した延長戦は、拮抗した展開が続く。両チームともゴール前に迫るも決め手を欠き、なかなか勝ち越し点を挙げられない。
120分を終えても決着が着かず、勝負はPK戦にもつれ込む。これを４−２で制した仙台が、J２・J３百年構想リーグの頂点に立った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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