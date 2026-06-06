「軽視すべきではない」北中米W杯はサッカーファンにとっても“危険”　気象の専門家が酷暑下での試合開催を「中止レベル」と警鐘

すでに米国内でキャンプを開始しているチームは、暑さ対策に追われている(C)Getty Images

史上初となる3か国共催で行われる北中米ワールドカップ（W杯）は、選手たちにとって過酷な戦いとなるのは必至だ。

過去最多となる48か国が参戦する今大会は、ライバル国とのピッチ上での競争もさることながら、真夏のアメリカ、メキシコ、カナダという過酷な環境も選手たちの“敵”となる。すでに関係者組織からはプレーが「危険」と警鐘も鳴らされている。

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科学が選手たちにとって今大会への参加がどれだけリスキーであるかを証明している。世界気象帰属委員会（WWA）は、1994年のアメリカ大会との気象状況を比較し、「過酷な暑さと湿気に直面する危険は遥かに高い」と指摘。全104試合のうち26試合が「熱中症の深刻なリスクが生じるため、激しい運動は中止」と推奨される湿球黒球温度26度以上になる可能性があると発信した。

WWAの創設メンバーの一人で、今回の研究をまとめたフリーデリケ・オットー氏は、「選手にとって危険なのはもちろんだが、屋外に集まることになるファンも危険だ。彼らは、何かが生じた時に医師のケアを受けられないため、より大きなリスクにさらされる」と強い言葉で訴えた。

「1994年とは時代が変わった。危険性も高まっている。いまや世界最大級のスポーツイベントの一つであるワールドカップが、『中止レベル』の酷暑の中で開催されるという、決して軽視すべきではないリスクに直面しているという事実は、国際サッカー連盟（FIFA）とサッカーファンにとって深刻な警鐘となるべきだ」