「チームに迷惑がかかることも…」甲子園騒然　森下翔太が審判への暴言で自身初の退場　一瞬即発、判定に不服そうな表情も「さすがに退場になっちゃいかん」

森下は5回の打席で空振り三振に倒れた後に球審に物言いをつけていた（C）産経新聞社

阪神の主力、森下翔太が6月6日に行われた楽天戦（甲子園）、5回の打席で審判に暴言を吐いたとされ、自身初の退場が宣告された。

【動画】バックスクリーンにぶち込んだ圧巻弾！ 強烈すぎる佐藤輝明の2打席連続HRシーン

5回、立石正広が先制のタイムリーを放って二死一塁の好機。打席がめぐってきた森下は相手先発左腕、早川隆久の初球、内角へのカットボールをストライク判定とされ首を振るなど、不服そうな表情を見せていた。

その後外角低めの球もストライクと判定され、最後は低めのフォークで空振り三振に倒れた。打席を離れる時に球審を務めた真鍋勝巳審判に物言いをつけていた。



一瞬即発の雰囲気となり、その後、同審判から退場を言い渡された。森下にとってはプロとして初の退場処分となった。ベンチでも納得のいかない表情で同僚になだめられるシーンが中継カメラに映し出された。