日本では現在、同性同士が法的に結婚することはできません。「好きな人と『ふうふ』になりたい」（注：夫婦というと男女を前提とした表記なので、同性同士の場合はひらがなで表記）、そうした思いを社会はどう受け止めるのか。お互いを思い合う女性2人を取材し、その幸せの形と、法律上の結婚ができないゆえの困りごとについて聞きました。

■“同性パートナー”として暮らすみかさんとひかるさん

5月、取材をさせてもらったみかさん（30代）とひかるさん（30代）の2人は、香川県三豊市で“同性パートナー”として暮らしています。

広場でゆったり過ごしている2人の耳には、6色のビーズのついたイヤリングが揺れています。「（イヤリングは）おそろいですか？」と取材記者が尋ねます。

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ひかるさん

「おそろいです。手作りです」



そんなみかさんとひかるさんは、「よく似てるね！」と周りの友だちからも言われるほど、似た雰囲気を持っています。

■2人の一番の思い出は…？

にこやかにドライブするみかさんとひかるさん。運転するのはいつもみかさんだそうです。

2人の一番の思い出を尋ねると、「せーの」と息を合わせて答えますが…

みかさん

「フォトウエディング」

ひかるさん

「小豆島で鹿と並走」

と、違う答えが。ひかるさんは「すごい迷ったんですよ、フォトウエディングと」と続けます。

みかさんの「一番（の思い出）は鹿？」の問いに、ひかるさんは「フォトウエディングにしとこう」と笑って返しました。

■“家族に近い存在”も すべての人には交際を明かせず

交際10年を前に、白無垢を着てフォトウエディングで2人の関係を形に残しました。

記者

「お互いにとってどんな存在ですか？」

みかさん

「家族？」

ひかるさん

「そうだね。私も家族に近い存在になっていますね」

ただ、2人が交際について伝えているのは、信頼している人だけです。すべての人に自分たちの関係を明かしているわけではありません。

みかさん

「（地元の）三豊市じゃないところだったら別に手をつないでもいいけど。（地元だと）100％知っている人がいるからなあ」

ひかるさんも「そうだね」と同意します。

■社会の仕組みのなかの見えない壁

ありのままを阻む、見えない壁。それは、社会の仕組みのなかにも――

みかさん

「ローンが一緒に組めないとか、税制の控除が受けられないとか。社会的な制度の面では困りごとが多いです」

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いまの日本では、法律上、同性同士での結婚は認められていません。「家族」と思い合っていても法律の上では他人扱い。

「同性婚は認められてほしいですね」とみかさんが言うと、ひかるさんも「そうですね」と応じました。

■不安を抱えながらも“地元”で開催したイベント

「こうした現実を知ってほしい」と、2人は仲間たちと同性カップルの生活や困りごとを知ってもらうために、香川県三豊市で『私たちだって“いいふうふ”になりたい展』を開催しました。

会場は2人がよく行く地元のショッピングモールの一角です。「知り合いに会うかもしれない…」、そんな不安を抱えながらも自分たちの思いを伝えようと、一歩、踏み出しました。

◇

会場で行われていたのは、レインボーカラーの造花づくりです。

ひかるさんは造花作りを体験してくれた来場者に説明します。

ひかるさん

「ふつうは虹色って7色じゃないですか？ でもLGBTQのレインボーフラッグというのは6色なんです」

「ここのお店はLGBTに優しいのかなっていうのとか、7色か6色でだいぶ意味は変わってくるので、そういうところももしよかったら街で見てみてください」

来場者

「見てみます」

ひかるさん

「LGBTフレンドリーのお店とかって最近増えているので、よかったら見てみてください」

来場者

「探してみます」

ひかるさん

「ありがとうございます。めちゃくちゃうれしいです」

■来場者「同性婚がまだ認められてないんや」

2人の不安とは裏腹に、来場者からはあたたかいメッセージが寄せられました。

来場者（23）

「印象に残ったのは、（展示されている）お手紙とかを読んでみて、その方々の気持ちを知れたのがすごい良かったです」

来場者（51）

「日本って（同性婚が）まだ認められてないんや、というのがびっくりして」

ひかるさんはこう語ります。

「どうしても言えない環境にいる人たちが苦しくないように、私たちに少しでもできることがあったら…」

■「後押ししてくれるような社会になったらいい」

5月、東京都渋谷区。「同じような思いを抱える人が少しでも生きやすい社会になりますように――」と、2人は活動の場を広げ、全国から集まった当事者や支援者たちと交流しました。

「興味がない人でも、少しでもきっかけを作って興味を持ってもらって、後押ししてくれるような社会になったらいいなと思って」そうみかさんは話してくれました。