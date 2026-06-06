ＳＮＳ総フォロワー数３００万人超のキッズクリエイター、望蘭（みらん＝９）の展示会「〜工作の天才〜ＰＲＯ展 Ｃｏｍｐａｎｙ Ｅｄｉｔｉｏｎ」（７日まで）が６日、ＴＨＥ ＦＡＣＥ ＤＡＩＫＡＮＹＡＭＡで開幕し、望蘭がほとんどは女子小学生のファンと交流した。

望蘭は紙粘土などを素材に使った工作シリーズの動画がバズり、大手出版社の講談社や宝島社から著作も発売されている人気者。ＰＲＯ（ピーアールオー）とは望蘭が工作作品に付けた架空のブランド名で、今回は食品やファションアイテム、お気に入りというパソコンやトイレといった家電、家具まで未公開新作を含む約２００点の工作作品を展示している。

望蘭は「動画で見るより実際に見る方がリアルだと思うので、見てくれてうれしい」と開催を喜び、工作の魅力を「好きでやってるのでそこが楽しいな」と説明。授業でも理科と工作が好きだという。

今後は「音が鳴る物や動く物を再現して作りたいから、ネジとかそっち系の物を使ってみたいな」と新境地開拓に意欲。将来は「なんでもできるアイドルになりたいんですけど、ＰＲＯの会社をつくりたいな。歌手みたいな感じのアイドルがいいですね」と夢を明かし、ＹｏｕＴｕｂｅｒトリオ「ヘラヘラ三銃士」のありしゃんが好きだと話していた。