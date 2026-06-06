歌手の藤井フミヤ（63）が5日放送のNHK Eテレ「眠れぬ夜は AIさんと」(金曜後10・00)にゲスト出演。幼少期に目指していた仕事を明かした。

「10代の頃から趣味で絵を描いている」という30代の女性から「周りと比べてしまう劣等感、どうしたらいいかという」という悩みが寄せられた。

そんな中、進行の土屋礼央が「フミヤさんも絵描かれますよね」と質問。藤井が「描きますね」とし、1990年から続けるデジタルアートの活動に触れた。

藤井は「元々美術系というかデザイン系というかそっちで食べていくんだろうなと子供の頃は思って、道がズレてしまった。ズレたのか、本当はこっちなのかわかんないですけど」と、幼少期に目指していた仕事を明かした。

土屋が「途中で一回絵を描くの止めてたみたいな時代があった」と指摘すると、藤井は「止めたのはちょっといろんなことをやりすぎちゃって、その頃、役者さんみたいなこともやってたりとか、プロデュースとか、若い時ってなんでもやりたいじゃない。やれるものなんでもやってみようと思ってたんだけど、広げすぎちゃって、このままじゃちょっと『歌』っていう部分がちょっと、柱が細くなると思って、全部止めて音楽一本にしたの。今はまたなんかちょっと余裕ができたんでやり始めました」とした。

「好きなことをやるっていうのが凄く人生においては大事なこと」と藤井。「何にも考えずにもう1回始めればって（思う）。何にも考えずに飛び込み台から飛び込むような気持ちで。怪我しないんだから。もっと自由に考えよう。夢中になれるものがあるっていうのは大事なこと」とアドバイスを送った。