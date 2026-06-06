夏木マリ（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/06】夏木マリが6月5日、自身のInstagramを更新。自宅でのブランチを公開した。

【写真】73歳ベテラン女優「カフェみたいでおしゃれ」ロンドンで流行っている自宅でのブランチ

◆夏木マリ「おうちブランチ」披露


夏木は「今日はおうちブランチ」とコメント。「何やらロンドンで流行ってるらしい、ポテトの上にのっけるやつにしてみました〜 色取りはキャロットラペ まあまあね…」と記し、ホイルに包まれた十字に切り込みの入ったじゃがいもの上にグリーンピースやツナ、刻んだ玉ねぎなどが乗せられた料理とキャロットラペがワンプレートに盛り付けられたブランチを公開した。

◆夏木マリの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「カフェみたいでおしゃれ」「ジャケットポテトかな？」「美味しそう」「レシピ教えてほしい」「にんじんの鮮やかな色が映えてる」「栄養バランスバッチリでヘルシー」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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