夏木マリ「ロンドンで流行ってるらしい」自宅でのブランチ公開「カフェみたいでおしゃれ」「ジャケットポテトかな？」と反響
【モデルプレス＝2026/06/06】夏木マリが6月5日、自身のInstagramを更新。自宅でのブランチを公開した。
【写真】73歳ベテラン女優「カフェみたいでおしゃれ」ロンドンで流行っている自宅でのブランチ
夏木は「今日はおうちブランチ」とコメント。「何やらロンドンで流行ってるらしい、ポテトの上にのっけるやつにしてみました〜 色取りはキャロットラペ まあまあね…」と記し、ホイルに包まれた十字に切り込みの入ったじゃがいもの上にグリーンピースやツナ、刻んだ玉ねぎなどが乗せられた料理とキャロットラペがワンプレートに盛り付けられたブランチを公開した。
この投稿に、ファンからは「カフェみたいでおしゃれ」「ジャケットポテトかな？」「美味しそう」「レシピ教えてほしい」「にんじんの鮮やかな色が映えてる」「栄養バランスバッチリでヘルシー」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】73歳ベテラン女優「カフェみたいでおしゃれ」ロンドンで流行っている自宅でのブランチ
◆夏木マリ「おうちブランチ」披露
夏木は「今日はおうちブランチ」とコメント。「何やらロンドンで流行ってるらしい、ポテトの上にのっけるやつにしてみました〜 色取りはキャロットラペ まあまあね…」と記し、ホイルに包まれた十字に切り込みの入ったじゃがいもの上にグリーンピースやツナ、刻んだ玉ねぎなどが乗せられた料理とキャロットラペがワンプレートに盛り付けられたブランチを公開した。
◆夏木マリの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「カフェみたいでおしゃれ」「ジャケットポテトかな？」「美味しそう」「レシピ教えてほしい」「にんじんの鮮やかな色が映えてる」「栄養バランスバッチリでヘルシー」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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