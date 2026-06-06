古川優香（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/06】モデル・YouTuberの古川優香が6月4日、自身のInstagramを更新。息子とのお出かけショットを公開し反響を呼んでいる。

【写真】29歳人気YouTuber「大きくなりましたね」0歳息子と初めての子連れディズニーの様子

◆古川優香、初の子連れディズニー


古川は「初子連れディズニー。まだわけわかってないけど、色々みてて可愛かった」とつづり、東京ディズニーリゾートでの写真を複数枚投稿。ミツバチをモチーフにしたベビーウェアを着用した息子を古川が抱いている姿などを披露している。フォトスポットで写真を撮ったりと、初めての子連れディズニーを満喫している様子が伺える。

◆古川優香の投稿に反響


この投稿に「大きくなりましたね」「ディズニーデビューですね」「素敵な家族写真」「良い思い出になりそう」「天使みたい」「綺麗なママ」など反響が寄せられている。

古川は2025年3月15日に、交際を公表していたサグワとの結婚と第1子の妊娠を発表。7月24日に第1子の出産を発表した。（modelpress編集部）

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