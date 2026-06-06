◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽プレーオフラウンド第２戦 ＦＣ東京１―３（２戦合計３―５）Ｃ大阪（６日・ＭＵＦＧ国立）

今季限りでＦＣ東京を退団することが発表されているＭＦ東慶悟（３５）は後半３２分から途中出場。チームは１―３で敗れ、最終戦を勝利で飾れなかったが、主将マークを巻いた背番号１０は献身的なプレーと前線へのスルーパスなど随所に好プレーを見せた。試合後はゴール裏のサポーターの前で涙を見せた。仲間からは胴上げされ、別れを惜しんだ。

大分、大宮を経て２０１３年にＦＣ東京に加入し、１３年半もの期間在籍した。ＦＣ東京では（前日まで）４３１試合出場で２５得点を誇っていた。関係者によると、これまでの功績を考慮し、クラブとしては指導者としてのオファーを出していたというが、本人の現役続行への意思が固く、他クラブで選手を続ける方向だという。

東は「この大好きなクラブで１４年間プレーできたことは、自分にとってすごく誇りです。最後に勝てないのか、と自分が持ってないなって思いつつ、サッカーはそんなに甘くないとさらに実感しました。ずっと泣くのを我慢していたんですが、今日の試合前に泣いてしまい、選手にちょっと硬さを生んでしまったかと思うと、申し訳ない気持ちです。でも本当にこのチームが大好き。またいつか戻ってきたいなと思います」とあいさつすると、場内は拍手に包まれた。