◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 中日２―５西武（６日・バンテリンドーム）

中日は、先発した大野雄大投手が６回３安打４失点で、通算１００敗目（１０２勝）となる今季３敗目。自身パ・リーグ最多３勝をマークしていた西武相手に痛い黒星を喫し、バンテリンドームでの連勝は３で止まった。

２回に板山の先制５号２ランで援護をもらうと、５回まで１安打無失点とリズムある投球でゼロを並べた。だが、６回２死から流れが変わった。死球を与えたカナリオが盗塁し、捕手の石伊の二塁への悪送球で２死三塁に。滝沢を四球で歩かせ、一、三塁とピンチを広げた。桑原の左前適時打で１点を返されて、なおも一、三塁。４番・ネビンに左中間テラス席への逆転３ランを浴びた。打たれた瞬間、思わず両膝に手をつく一発で試合の主導権を渡した。

井上監督は「いい形で投げていたのに、カナリオのデッドボールから狂いだした。６回がすべて」とビッグイニングを悔いた。

頼みの打線も、板山の一発が飛び出した２回以外は得点できなかった。４回以降は８回まで先発・隅田に無安打に封じられた。指揮官は「（隅田から）３安打しか打ってない、２点しか取ってない、ではなくて、ワンチャンスは一応ものにしている。ただ、執念で食らいつくっていう形が見えてこない選手もいるってのが寂しい」と発奮を促した。

チームは５日の同戦をサヨナラ勝ちし、連敗を５で止めたが、連勝はならなかった。借金が再び、今季ワーストタイの１６となった。