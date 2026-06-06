６月６日の東京１１Ｒ・麦秋Ｓ（ダート１４００メートル、１６頭立て）は、メリディアンスター（牡４歳、美浦・加藤征弘厩舎、父モズアスコット）が、１番人気のスナッピードレッサとの競り合いを首差制して、３連勝でオープン入りを果たした。勝ちタイムは１分２３秒０（良）。

スタートは少し出負けしたが、マイケル・ディー騎手が「馬群に入らずにスムーズだった」と語ったように、序盤は後方集団の外目を追走。３コーナー手前から徐々にポジションを上げると、先行馬を射程圏に入れて最後の直線へ。鞍上のゴーサインが出てからは矢のような末脚を見せて、先に抜け出した１番人気馬を首差競り落とした。

前走に引き続き手綱を執ったディー騎手は、「前走乗って能力があるのは分かっていました。タフな馬ですし、今後が楽しみです」と“相棒”の奮闘をたたえた。管理する加藤征調教師は「少し出遅れたことで上手に外側にスペースができて、自分が行きたい時にマイペースで上がっていけたことが一番の勝因です」とレース内容を評価。今後について、「（距離を）１ハロン伸ばしても大丈夫だと思いますし、秋の東京の１６００メートル戦を目指していきます」と見通しを明かした。