６月６日で、映画「国宝」（李相日監督）が封切られてちょうど１年。２００億円を超えた興収を始め、観客動員など多くの数字を塗り替え、社会現象を起こした。この機会に今作を最初に見た時のことを振り返ってみようと思います。

昨年の手帳を確認すると見たのは公開約２か月前の４月１日。記憶が間違っていなれば、マスコミ試写の最初だったと思う。現在、歌舞伎と映画の両方を取材していることもあり、少しでも早く見ておかなければ、という気持ちもあった。正直、こわいもの見たさの気持ちがあったのは否めない。

昨年４月の取材ノートを見返す。試写中に取ったメモが残っている。ミミズのはったような、走り書きだ。冒頭のシーンについて触れている。「永瀬の芝居、静の狂気」とある。ところが、この後、ノートに文字はなく、真っ白だ。作品に引き込まれてその世界に没入し、気づけば２時間５５分の上映が終わっていたからだ。

見終わると、配給する東宝の映画宣伝に感想を求められた。「国宝」に限らず、見てすぐの感情を言葉にするのが苦手だ。心の中が整理されておらず、カオスの状態。一言二言しか感想は言えなかった。しかし、見終わったあの日の夕方は、感情を揺さぶれ、打ちのめされ、魂を抜かれたような余韻。試写をやっていた建物の１階でしばらく、一人でぽつんと座っていた。

何分過ぎたころだろうか。今度は通り掛かった東宝の演劇宣伝の人から「大丈夫ですか？」と声を掛けられた。ぼんやり、放心状態で座っている記者の姿を見て心配になったらしい。

改めて思うのは社会現象になるような名作は、公開された後、見た人の感動が雪だるまのように膨らみ、また別の生命力、持久力を兼ね備え、躍動し続ける、ということだ。一方で、記者はその力に気圧され、肝心なものを見失った部分があったのではないか、という悔いを残していた。

６日からＰｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏで「国宝」の見放題配信が始まった。自分の昨年４月の記憶は間違っていなかったかどうか、確かめたくて、さっそく見た。主人公・喜久雄（吉沢亮）の父で任侠（にんきょう）の一門を率いる立花権五郎を演じた永瀬。出演シーンは多くないものの、これから、さまざまな運命が変わっていくショッキングな場面は極めて重要だった。永瀬の演技は緻密（ちみつ）で繊細で壮絶で、やっぱりすばらしいと思えた。自分を映画「国宝」の世界に最初に強く引き込んだ出演者であることを節目の日に再確認した。（記者コラム・内野 小百美）