巨人の丸佳浩外野手（37）が6日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。自身の“進化”を明かした。

5月30日の放送では途中で「本日は『アスリート熱ケツ情報』はお休みとなります」とのアナウンス。2週間ぶりとなったこの日のテーマは「もったいない」だった。

辻岡義堂アナウンサー（39）から直撃された丸は「もったいない？リップ（クリーム）！」と即答。「あれ、最後まで使える人って…僕、この世の中に絶対存在しないと思ってます」と続けた。

「球場に着いて1回出して、忘れて家に帰っちゃうとか。でも家でほしいから、帰りにコンビニで買っちゃうとか。いろいろあるんですよね」と“リップクリームあるある”を口にした丸。

ここで辻岡アナが「私は（リップクリームを）使い切らないと嫌なんですよ。ここにいます！」と明かすと、丸は「初めて出会えた！初めまして！」と大喜び。

「僕はようやくっすね。（最近）そういうことがなくなって。最後まで使い切れるようになった」と続け、「でも使い切ったら気持ちいいですよね。（ついに）“そちら側”にいきました」と相変わらずおちゃめな頼れるベテランだった。