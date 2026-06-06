◇第97回都市対抗野球大会東海地区2次予選第3代表決定トーナメント2回戦 ヤマハ7―2Honda鈴鹿（2026年6月6日 岡崎レッドダイヤモンドスタジアム）

昨年の日本選手権で優勝したヤマハが、8年連続の都市対抗出場へ一歩前進した。「8番・左翼」で出場した網谷圭将外野手（28）が2回の先制の決勝打。14安打7得点の打線をけん引した。

「追い込まれていたので難しいボールをカットしながら打とうと。バットの出方が良かったから、ヒットコースに飛んだのかなと思います」

チームを勢いづかせる一打となった。0―0の2回2死一、三塁。フルカウントからの6球目、内角高めの直球に詰まらされながらも、白球は中前で弾んだ。網谷による先制の決勝打から勢いづいた打線は3回までに4得点。昨年の日本選手権で完全試合を達成した右腕・井村勇介を攻略した。

「個人的に苦しんでいる部分があって、いろんなバッティングのドリルに取り組んできました。予選直前に“これだ”というものを確立できたのがつながってきています」

昨年の日本選手権では4番として優勝に貢献したが、今季は思うような数字を残せていなかった。JABA3大会の通算成績は打率・243。試行錯誤を続ける中、予選の直前に嶋岡孝太コーチから芯の部分が平らな“平面バット”を使用するよう助言された。「面で打たないと、ちゃんとした打球が打てない。インパクトをイメージして、逆算して構えるというのを続けてきました」。フリー打撃を行う前と合間に、置きティーで20球ほどスイング。面で捉えるイメージを体に染みこませたことが、復調につながった。

「ここ2試合はチームとしても不完全燃焼だった。大一番での先制打になって、気持ちは乗っていけました」

負ければ第6代表決定トーナメントに回る一戦。激戦区を勝ち抜く上でこの試合が持つ重みはチーム全員が認識していた。だからこそ、8番という打順にも「その辺の意識は全くなくて、勝つことだけを考えていました」とフォア・ザ・チームを強調。9日にある次戦の東海理化戦に向けて、網谷は「この流れのまま一戦必勝で。とにかく勝ちたい」と力を込めた。