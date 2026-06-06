WEST.重岡大毅（33）が6日放送のカンテレ「モモコのOH！ソレ！み〜よ！」（土曜午後1時59分＝関西ローカル）に出演。5月31日をもって活動を終了した嵐について言及した。

重岡は先輩グループである嵐について、「めちゃめちゃ世話になってるし…。活動休止5年ぐらいやられていて。もう1回再始動して、5大ドーム全部埋めてって、やってるのエグいっすね。嵐なりのラストっていうのはやっぱり、どれも正解だと思うんで…」と述べた。

番組にはSUPER EIGHTの横山裕（45）がVTR出演し、嵐の活動終了を受けて、グループについて話し合ったことを明かした。横山は「他のメンバーが辞めるって言ったら、僕も辞めるって伝えた」と語っていた。

これに、重岡は「EIGHTの話も興味深かったですね。横山くんなりの、『俺から抜けることはないけど、誰か1人が抜けるんやったら、もう辞める』っていうのは、それも分かる気もする」と共感した。

ハイヒールモモコ（62）は、嵐とSUPER EIGHTの関係について「村上（信五）くんが、嵐はバーンってハワイからデビューやった、と。『俺らのデビュー、倉庫や』っていうのをよく言ってた。“ザ・大阪”みたいな感じやけど、嵐は船に乗ってハワイやから、（SUPER EIGHTとは）全然ちゃう。だから、本当に『俺たちのやり方でいこう』って思ったんやろな」と推し量っていた。