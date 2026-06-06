フリーアナウンサーの皆藤愛子さん（かいとう・あいこ、42）がインスタグラムを更新。若々しさ際立つ近影を披露している。



【写真】まるで女子大生…元めざましアナ、肌見せ＆ミニスカ姿披露

皆藤さんは「カレンダー6月のオフショットです」と説明し、写真をアップ。写真では、白色のタンクトップにデニムのミニスカートを合わせた肌見せコーデを軽やかに着こなしている。皆藤さんの抜群のスタイルや年齢を感じさせない美ぼうに、ファンからは驚きの声が相次いでいる。



SNSでは「世界レベルの美女です！」「ぶっちぎりでかわいい」「年齢ありえない笑」「20代に見える」「女子大生かと思った」「愛子さんは一体いつになったら歳をとるんだろう？」「ミニスカ姿、超レア！」「健康美だね」などのコメントがあった。



皆藤さんは、1984年1月25日生まれ、千葉県出身。早稲田大学第一文学部卒業。2005年から2015年まで「めざましテレビ」（フジテレビ）のキャスターとして人気を博した。現在は「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（TBS）や、「BSイレブン競馬中継」（BS11）などの番組に出演中。