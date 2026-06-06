◇プロ野球セ・パ交流戦 広島7-4オリックス(6日、マツダスタジアム)

広島がオリックスの攻撃を振り切り勝利しました。

広島は初回、1アウト2塁3塁で坂倉将吾選手がセカンドゴロの間に菊池涼介選手が帰塁し1点を先制。さらに2アウト3塁でモンテロ選手がタイムリーを放ち初回に2点を挙げました。

4回は先頭の坂倉選手と持丸泰輝選手のソロホームランで追加点を挙げると、ランナー2塁で森下暢仁投手がタイムリーツーベースを放ち、5-1と点差を広げます。

先発の森下暢仁投手は6回まで2失点と好投しますが8回、先頭にフォアボールを与えると1アウト後、太田椋選手にタイムリーを浴び失点。さらにヒットとフォアボールで満塁となるとここで降板となり、郄太一投手がマウンドに上がります。

郄投手はセカンドゴロの間に1点を奪われ、その後2アウト満塁のピンチとしますが、後続をキャッチャーへのファウルフライとし、リードを守りました。

その裏2点を奪った広島は9回、中粼翔太投手が3人で抑え、7-4で勝利。4日の試合は延長戦の末敗戦、前日は延長引き分けとなった広島が3試合ぶりの勝利をつかみました。