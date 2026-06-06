【RIZIN】8月大会でクレベルvs.秋元強真！ 元王者と20歳の新エースが激突、勝者は年内にシェイドゥラエフと対戦
■『RIZIN LANDMARK 14 in SENDAI』（6日／ゼビオアリーナ仙台）
休憩時間に8月11日開催の『RIZIN.54』の対戦カードが発表され、元フェザー級王者のクレベル・コイケvs.秋元強真の試合が決定した。勝者は年内に現フェザー級王者のラジャブアリ・シェイドゥラエフと対戦することも発表された。
【動画】ダウトベックと対戦！再起をかけた萩原京平のコメント
両社はケージ上がり、榊原CEOは「今のRIZINのテーマは“ストップ・ザ・シェイドゥラエフ”。この戦いの勝者に年内にシェイドゥラエフに戦ってもらいます」と宣言。クレベルは「今から（リングに）戻ります。またよろしくお願いします」とあいさつした。
対する秋元も「（前戦から）ちょっと間が空いちゃったんですけど、少し早めに戻ってきました。先のことは見てないけど、クレベル選手にしっかり勝って、シェイドゥラエフ選手に僕と戦わずにUFCに行かせる気もないので。必ず勝って、また会場を爆発させるので、トヨタアリーナに現地に見に来てください」と必勝を誓った。
また、7月18日開催の『RIZIN LANDMARK 15 in HIROSHIMA』（広島グリーンアリーナ）で、萩原京平vs.カルシャガ・ダウトベック戦も発表された。
休憩時間に8月11日開催の『RIZIN.54』の対戦カードが発表され、元フェザー級王者のクレベル・コイケvs.秋元強真の試合が決定した。勝者は年内に現フェザー級王者のラジャブアリ・シェイドゥラエフと対戦することも発表された。
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