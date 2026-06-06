ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ・横山裕が６日、ハイヒール・モモコがＭＣの関西テレビ「モモコのＯＨ！ソレ！み〜よ！」にゲスト出演した。

大阪時代から親交が深い月亭八光とのサシトークで、横山は「みんな売れていく姿を見てたから。千鳥も早かったぁ」と回想。「俺、マジで大悟さんに毎日のようにタバコ買わされてたもん。『タバコ買ってくれや』言うて。『いいっすよ』って、タバコ毎日のようにおごってた」と年上の大悟との関係性を明かした。

話題にあがった大悟は、１日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」で偶然にも同じエピソードを披露。モモコら大阪ベテラン芸人をゲストに迎え、若手時代を「本当に毎日の生きる金もないような状態で。ただ、タバコは吸いたい。（横山に）何度も『タバコ買うてくれ』と言いました…」と振り返っていた。

わずか５日違いで発生したネタ被りに、ＳＮＳでは「テッパンエピソード」「まさか、同じ週に同じ話を聞くなんて」とツッコミが相次いだ。