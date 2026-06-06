2児の母・青木裕子「ものすごい貧血」の中作った弁当公開「体調の悪さを感じさせないクオリティ」「品数豊富」
【モデルプレス＝2026/06/06】フリーアナウンサーの青木裕子が6月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。貧血の中作った弁当を公開した。
【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「レベル高い」肉味噌入りのうどん・おにぎらずなど入った手作り弁当
「久々にものすごい貧血で起き上がるのが精一杯だった今朝…」と貧血に襲われたことを明かした青木は「前の晩に段取りは考えるので、（茹でて茹でて焼く、これはここに詰めるとか）その通りに動いてお弁当は完成させましたが、『ちゃんと冷ましたっけ？』などなど後から不安が 今日が涼しくてよかった…」と大変な中での弁当作りについて説明。スープジャーに入った肉味噌入りのうどん、レタスやハムを挟んだおにぎらず、ゆで卵、レンコン、ミニトマトなどのおかずが入った弁当を公開した。
この投稿に、ファンからは「お大事に」「具合悪くてもちゃんと作るのえらすぎる」「体調の悪さを感じさせないクオリティ」「レベル高い」「母の愛ですね」「品数豊富ですごい」「ゆっくり休んで」などの声が上がっている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「レベル高い」肉味噌入りのうどん・おにぎらずなど入った手作り弁当
◆青木裕子、貧血の中作った弁当公開
「久々にものすごい貧血で起き上がるのが精一杯だった今朝…」と貧血に襲われたことを明かした青木は「前の晩に段取りは考えるので、（茹でて茹でて焼く、これはここに詰めるとか）その通りに動いてお弁当は完成させましたが、『ちゃんと冷ましたっけ？』などなど後から不安が 今日が涼しくてよかった…」と大変な中での弁当作りについて説明。スープジャーに入った肉味噌入りのうどん、レタスやハムを挟んだおにぎらず、ゆで卵、レンコン、ミニトマトなどのおかずが入った弁当を公開した。
◆青木裕子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お大事に」「具合悪くてもちゃんと作るのえらすぎる」「体調の悪さを感じさせないクオリティ」「レベル高い」「母の愛ですね」「品数豊富ですごい」「ゆっくり休んで」などの声が上がっている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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