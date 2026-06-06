◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 広島７―４オリックス（６日・マツダスタジアム）

広島が３戦ぶりの白星で、借金を１１に減らした。楽天が敗れ、開幕６連敗スタートの交流戦で最下位を脱出した。

先発・森下は７回１／３を８安打４失点でチームトップタイの４勝目を挙げた。４月２１日・ヤクルト戦（マツダ）以来、６登板ぶりに３回まで無失点。４回先頭の紅林に左翼へソロを浴びたものの、なおも２死一、二塁を抑えた。６回は１死三塁から杉本の犠飛を献上。８回は１死一塁から太田に中堅へ適時二塁打を許した。続く西野に中前打、杉本に四球を与え満塁としたところで降板。３連投となった２番手・高は平沼の二ゴロの間に１点差に迫られたが、なおも２死満塁から代打・来田を捕邪飛に抑えた。

打線は初回１死二、三塁から坂倉の二ゴロの間に先制し、続くモンテロは左前適時打。４回には坂倉、持丸がソロを放ち、森下が２シーズンぶりの適時打でこの回一挙３得点を挙げた。１点リードの８回２死一、二塁から名原が中超えの２点二塁打を放ち、突き放した。