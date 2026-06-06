最近流行りの「ポリ袋」調理！ビニール袋での調理は絶対NG！袋選びのポイントをプロが解説

【ポリCOOKの「袋ひとつで、もっとおいしく」Vol.1】東京・練馬区を拠点に、ポリ袋を使った調理法「ポリCOOK®」を広める料理講座を主宰するポリCOOKさん。日本災害食学会での入賞経験を持ち、自治体や企業での講座実績も多数。洗い物なし、アレルギー対応も簡単、栄養も逃げない--いいことづくめのポリ袋調理の実践法だけでなく、防災の知識まで毎回わかりやすくお届けします。

◆ポリ袋調理の何がいいの？

ポリ袋調理とは、食材を袋に入れて湯煎する調理法です。メリットは大きく3つ。洗い物がほぼ出ない、複数品を同時に調理できる、旨みや栄養素を逃がさない。袋の中で蒸されるように火が入るので仕上がりはしっとり柔らかです。離乳食や介護食、アレルギーなど家族の食事は、袋を分けて同じ鍋で同時調理できるのも大きな魅力です。

複数の料理を一緒に鍋に入れてみます。





同時に、2品（牛丼とかぼちゃサラダ）の完成です。

◆「普通のポリ袋でいいの？」湯煎調理に適したポリ袋の選び方とは

ポリ袋の選び方を間違えると、調理がうまくいかないだけでなく、安全面でも心配が出てきます。ここでご紹介する情報は、ポリ袋メーカーへの訪問で学んだ内容をもとにしています。

ポリ袋にはさまざまな種類があり、湯煎で溶けてしまう可能性があります。調理には、まず食品衛生法の規格基準を満たした「食品用」のポリ袋を選びましょう。

ポリ袋には大きく分けて「高密度ポリエチレン（HDPE）・半透明」と「低密度ポリエチレン（LDPE）・透明」の2種類があります。湯煎調理には耐熱性の高い「高密度ポリエチレン」がおすすめです。

選ぶときは、パッケージに



・「高密度ポリエチレン」または「HDPE」と記載があるもの



・「湯煎料理に使えます」といった表示やマークがあるもの



を目安にします。



また、厚さは0.01mm以上のものを選ぶと、より安心して使えます。

◆ポリ袋調理で有害ガスは出ませんか？

「ビニール袋」という言葉を耳にしたことがある方も多いと思いますが、実は「ビニール袋」と「ポリ袋」は別の素材でできています。一般的に「ビニール袋」と呼ばれるもの（塩化ビニル製）は、燃えると有害ガスが発生する可能性があります。 一方で、ポリ袋（ポリエチレン製）は、燃焼しても有害ガスは発生しません。そのため、ポリ袋調理の際に、万が一、袋が溶けてしまった場合でも、有害ガスが出る心配はありません。安心してご使用ください。

◆おすすめポリ袋

ここ数年で「湯煎に対応したポリ袋」が多く販売されるようになっています。「湯煎料理に使えます」といった表示やマークがあるものを選ぶと安心です。耐熱温度は110℃以上のものが多いですが、100℃まで対応の商品は沸騰した状態での湯煎調理に不向きなため、購入時は表示をよく確認しましょう。

よく使っているポリ袋３選

日本サニパック『保存用ポリ袋 吊り下げタイプS半透明』

・販売場所：スーパー、ドラッグストア



・1人分をつくるのにちょうど良いサイズ

岩谷マテリアル『アイラップ』

・販売場所：スーパー、ドラッグストア



・厚さ0.009mmですが、一度も破けたことはありません

クリロン化成『まいにちおいしい袋』Mサイズ

・販売場所：スーパー、100円均一、スリーコインズ（専用パッケージはベージュ色）



・耐熱温度が高いため、「鍋底の皿が不要」と明記あり

◆はじめに覚えておきたい大切なポイント

袋が決まったら、基本をひとつだけ覚えましょう。それは「鍋の底にお皿を敷く」こと。





袋が鍋底に直接触れると熱が集中して溶けてしまうため、耐熱の皿を置いてから袋を入れてください。なお、耐熱温度が高いポリ袋の中には「お皿なしでも使用できます」と記載されているものもあります。

【失敗例】講座を受講した方が自宅で「基本のご飯」を作った際、うっかりお皿を敷き忘れてしまいました。その結果、ポリ袋が溶けて鍋いっぱいにお粥が…。同じことが起きないよう気をつけましょう。

まずはいちばんシンプルなレシピから試してみてくださいね。



ポリCOOK／ポリ袋を使った湯煎調理法「ポリCOOK®」を広める料理講座を東京・練馬区で主宰。日本災害食学会2023年学術大会入賞。農林水産省『いまどき！家庭備蓄』にも掲載。クックパッドでレシピを多数公開中。

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