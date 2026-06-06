桜田ひより、四つ葉のクローバー探しが得意 風間太樹監督の暴露には大焦り「うそです！」
四つ葉のクローバーを15分で発見も「声が聞こえる」説は否定
俳優の桜田ひより、木戸大聖、風間太樹監督が6日、都内で行われた映画『モブ子の恋』（公開中）公開記念舞台あいさつに登壇し、四つ葉のクローバー探しが得意だと明かした。
【写真】すらり二の腕がまぶしい！白を基調とした衣装の桜田ひより
本作ではキーアイテムとして、四つ葉のクローバーが登場する。日常生活で起きた小さなラッキーを聞かれ、桜田は「四つ葉のクローバーを見つけるのが得意なんです！」と堂々宣言。この日放送されたバラエティ番組でも四つ葉のクローバーを探す企画があったといい、ともに出演した木戸は「1分も経ってなくて！」と興奮気味に証言した。
実際には15秒ほどで発見していたという桜田は、「それぐらい四つ葉のクローバーにかける熱量が高いので、この作品とリンクしている部分はあるのじゃないかと」とにんまりとし、「いつも小さな幸せを見つけることができるので、小さな幸せを見つけたいなという方は、私まで」と自慢げに呼びかけ笑いを誘った。
ここで風間監督が「クローバーがどういう状態に見えてるんでしたっけ？泣いてるって言ってたよ、この前」と暴露すると、「泣いてる!?」と驚きの表情から「あ！『私を見つけてほしいって泣いてる』って言ったんです」と思い出した様子で、「うそです！」と否定。大焦りで「声とか聞こえるタイプではないんです」と笑いをこぼしつつ、「不意に足元にあることが多いです」と充分すごい能力を明かしていた。
本作は、田村茜による同名漫画を実写映画化した作品。監督は、ドラマ『silent』や『海のはじまり』、映画『バジーノイズ』などを手がけた風間太樹氏が務める。自らを「モブ（脇役）」だと思い込んで生きてきた女子大生・田中信子（桜田）が、アルバイト先のスーパーで出会った大学生・入江博基（木戸）への恋をきっかけに少しずつ自分を変えていく姿を描く。
イベントにはほかに、桜田ひより、木戸大聖、早瀬憩、唐田えりか、風間太樹監督が登壇。MCは奥浜レイラが務めた。
俳優の桜田ひより、木戸大聖、風間太樹監督が6日、都内で行われた映画『モブ子の恋』（公開中）公開記念舞台あいさつに登壇し、四つ葉のクローバー探しが得意だと明かした。
【写真】すらり二の腕がまぶしい！白を基調とした衣装の桜田ひより
本作ではキーアイテムとして、四つ葉のクローバーが登場する。日常生活で起きた小さなラッキーを聞かれ、桜田は「四つ葉のクローバーを見つけるのが得意なんです！」と堂々宣言。この日放送されたバラエティ番組でも四つ葉のクローバーを探す企画があったといい、ともに出演した木戸は「1分も経ってなくて！」と興奮気味に証言した。
ここで風間監督が「クローバーがどういう状態に見えてるんでしたっけ？泣いてるって言ってたよ、この前」と暴露すると、「泣いてる!?」と驚きの表情から「あ！『私を見つけてほしいって泣いてる』って言ったんです」と思い出した様子で、「うそです！」と否定。大焦りで「声とか聞こえるタイプではないんです」と笑いをこぼしつつ、「不意に足元にあることが多いです」と充分すごい能力を明かしていた。
本作は、田村茜による同名漫画を実写映画化した作品。監督は、ドラマ『silent』や『海のはじまり』、映画『バジーノイズ』などを手がけた風間太樹氏が務める。自らを「モブ（脇役）」だと思い込んで生きてきた女子大生・田中信子（桜田）が、アルバイト先のスーパーで出会った大学生・入江博基（木戸）への恋をきっかけに少しずつ自分を変えていく姿を描く。
イベントにはほかに、桜田ひより、木戸大聖、早瀬憩、唐田えりか、風間太樹監督が登壇。MCは奥浜レイラが務めた。