「阪神１−０楽天」（６日、甲子園球場）

接戦を制し２連勝とした阪神が２カードぶりの勝ち越しを決めた。ヤクルトが敗れたため首位に浮上した。

打線は四回まで相手先発・早川に無得点だったが、五回の好機を生かした。先頭・熊谷が四球を選び、犠打で二進。続く立石の２球目に三盗を決めると、１死三塁から立石が左前にはじき返しす先制適時打を放った。立石にとっては、この適時打が甲子園で初の決勝打になった。

先発・村上は立ち上がりから安定した投球を披露した。五回は無死一、二塁のピンチを背負うも、後続を寸断。連打で無死一、二塁とされた六回は黒川を見逃し三振に斬り、村林を遊ゴロ併殺に料理して踏ん張った。

右腕は６回５安打無失点で５勝目。昨年６月１３日の楽天戦では６回３失点で黒星を喫していた中、リベンジに成功した。自身４連勝となり、４試合連続勝利はプロ入り初となった。

また、五回には森下がプロ入り初の退場を告げられた。カウント１−２から空振り三振に倒れると、その後、真鍋球審と言い争うようにベンチへ下がった。その際、ベンチの直前で森下は右手でストライク判定への物言いを行ったと見られる。これに真鍋球審が反応して、即座に阪神ベンチ脇で退場を宣告。マイクを持って「森下選手を暴言により退場といたします」とアナウンスすると、場内は騒然となった。