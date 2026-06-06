「強すぎなんだが」「安心して観ていられる」新生なでしこジャパンが前半３発圧倒！ 戦いぶりにファン期待感「もう谷川萌々子凄すぎて笑えるw」
なでしこジャパンが新体制の初陣で圧巻のパフォーマンスを見せ、ファンを沸かせている。
日本女子代表は６月６日、国際親善試合で南アフリカ女子代表と対戦。狩野倫久新監督の初陣となった一戦で、前半から攻守にわたって相手を圧倒した。
開始わずか１分だった。右サイドからの清水梨紗のクロスを清家貴子が押し込み先制。幸先よくリードを奪うと、その後も主導権を握り続ける。
19分には再び清家がネットを揺らして追加点を奪取。さらに29分には谷川萌々子が遠い位置から強烈なミドルシュートを叩き込み３点目をゲット。攻守両面で南アフリカを上回ったなでしこジャパンは、３−０で前半を終えた。
新体制で躍動するチームの姿に、SNS上では称賛の声が続出した。
「なでしこジャパン強すぎなんだが」
「守備への切り換えすごくいいね！」
「めっちゃ強くなっている」
「谷川さんの無慈悲ミドル見れて満足」
「ほんとになでしこ上手いね」
「もう谷川萌々子凄すぎて笑えるw」
「再び世界に見せよう！なでしこジャパンのサッカーを！」
「安心して観ていられる」
「なでしこジャパン面白い」
「さすがに力の差がありすぎ」
なかでも谷川への賛辞は多く、豪快なミドルシュートでスタジアムを沸かせた才能に熱視線が注がれている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「もう凄すぎて笑えるw」谷川のスーパーゴール
日本女子代表は６月６日、国際親善試合で南アフリカ女子代表と対戦。狩野倫久新監督の初陣となった一戦で、前半から攻守にわたって相手を圧倒した。
開始わずか１分だった。右サイドからの清水梨紗のクロスを清家貴子が押し込み先制。幸先よくリードを奪うと、その後も主導権を握り続ける。
19分には再び清家がネットを揺らして追加点を奪取。さらに29分には谷川萌々子が遠い位置から強烈なミドルシュートを叩き込み３点目をゲット。攻守両面で南アフリカを上回ったなでしこジャパンは、３−０で前半を終えた。
新体制で躍動するチームの姿に、SNS上では称賛の声が続出した。
「守備への切り換えすごくいいね！」
「めっちゃ強くなっている」
「谷川さんの無慈悲ミドル見れて満足」
「ほんとになでしこ上手いね」
「もう谷川萌々子凄すぎて笑えるw」
「再び世界に見せよう！なでしこジャパンのサッカーを！」
「安心して観ていられる」
「なでしこジャパン面白い」
「さすがに力の差がありすぎ」
なかでも谷川への賛辞は多く、豪快なミドルシュートでスタジアムを沸かせた才能に熱視線が注がれている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「もう凄すぎて笑えるw」谷川のスーパーゴール