井上和香、46歳の近影ショットに大反響「ドキッとする表情」「変わらず美しい」
タレントの井上和香（46）が5日、自身のインスタグラムを更新し、最新ショットを投稿した。
【写真】46歳に見えない！セミロング髪の井上和香の最新ショット
インスタでは「よじごじDaysのときの衣装 可愛かったから買っちゃおうかな」と番組に出演した際の写真を公開。セミロング髪の井上を見ることができる。
これにファンは「ワカパイ、何着てもカワイイ！」「和香ちゃんお久しぶりに顔を拝見しました」「ドキッとする表情です 可愛い」「変わらず美しい」などと反応している。
井上は2012年に映画監督の飯塚健氏と結婚。15年7月に長女、24年7月に長男が誕生している。
【写真】46歳に見えない！セミロング髪の井上和香の最新ショット
インスタでは「よじごじDaysのときの衣装 可愛かったから買っちゃおうかな」と番組に出演した際の写真を公開。セミロング髪の井上を見ることができる。
これにファンは「ワカパイ、何着てもカワイイ！」「和香ちゃんお久しぶりに顔を拝見しました」「ドキッとする表情です 可愛い」「変わらず美しい」などと反応している。
井上は2012年に映画監督の飯塚健氏と結婚。15年7月に長女、24年7月に長男が誕生している。