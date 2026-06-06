井上和香 （C）ORICON NewS inc.

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　タレントの井上和香（46）が5日、自身のインスタグラムを更新し、最新ショットを投稿した。

【写真】46歳に見えない！セミロング髪の井上和香の最新ショット

　インスタでは「よじごじDaysのときの衣装　可愛かったから買っちゃおうかな」と番組に出演した際の写真を公開。セミロング髪の井上を見ることができる。

　これにファンは「ワカパイ、何着てもカワイイ！」「和香ちゃんお久しぶりに顔を拝見しました」「ドキッとする表情です　可愛い」「変わらず美しい」などと反応している。

　井上は2012年に映画監督の飯塚健氏と結婚。15年7月に長女、24年7月に長男が誕生している。