北陸朝日放送の森重有里彩アナウンサーが4日、自身のインスタグラムを更新。大学の先輩にあたる元フジテレビの人気女子アナとの2ショットをアップした。



【写真】ミスソフィアに輝いてから40年以上 母校で放つオーラがすごっ

森重アナは「週末は母校・上智大学のホームカミングデーでした」と報告。卒業生と在校生が集う1974年から始まった上智大のイベントで、今年は5月31日に開催されている。アップしたのはTシャツ姿で並んだ2ショット。「元フジテレビアナウンサー #河野景子 さんと 司会でご一緒できました」と伝えた。



森重アナは石川県出身。上智大の総合人間科学部を卒業しており、大学3年時に「ミスソフィアコンテスト2014」でファイナリストに選出。「きものクイーンコンテスト2014」ではフォトジェニック賞を受賞している。



一方、フリーの河野アナは宮崎県出身。外国語学部フランス語学科を卒業し、1988年にフジテレビ入社。94年に退社後、大相撲の元横綱貴乃花光司氏と95年に結婚し、3児をもうけるも2018年に離婚している。長男は花田優一氏、次女の白河れいは女優として活躍している。



大先輩と並んでマイクの前に座った写真も公開。森重アナは「ミスコンでも大先輩だとわかり嬉しかったです とっても軽やかな空気が流れていて #ASF2026 楽しかった！」。在学中の1984年にミスソフィアに選ばれている河野アナは今年、イベントの実行委員長も務めている。



河野アナも「All Sophians' Festival(ASF)2026」の実行委員長を務めたことをブログで報告。チェッカーズの「ジュリアに傷心」や郷ひろみの「2億4千万の瞳」など、数々のヒット曲を世に送り出している作詞家・売野雅勇氏(文学部英文科卒業)と対談したことなどを伝え、写真も公開していた。



アナウンサー、ミスソフィアコンテスト、同じ大学と共通点を持つ2人に、フォロワーからは「ソフィアカラーのTシャツも似合う！」「河野景子さん素敵やね～」「ミスソフィア 素敵♡」などのコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）