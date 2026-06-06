工作が得意な９歳のキッズクリエイターの望蘭（みらん）が６日、東京・代官山のＴＨＥ ＦＡＣＥ ＤＡＩＫＡＮＹＡＭＡで「工作の天才〜ＰＲＯ展〜 Ｃｏｍｐａｎｙ Ｅｄｅｉｔｉｏｎ」（７日まで）を開催した。

ＳＮＳの総フォロワー数３００万人以上で、俳優の斎藤工をはじめ芸能界にも多くのファンを持つ天才キッズにとって東京で２度目の展示会。粘土や段ボールなどを材料に手作りしたオリジナルブランド「ＰＲＯ（ピーアールオー）」の口紅、ブーツ、バッグ、納豆ご飯、すし、トイレなど２００点を展示した。

じゃんけん大会やクイズコーナーでファンとも交流し、「たくさんの人に見てもらえて、うれしい」と笑顔。今後、工作では「音が鳴るもの、動くものを作ってみたい」。さらに３人組女性ＹｏｕＴｕｂｅｒ「ヘラヘラ三銃士」のリーダー・ありしゃんが好きで「アイドルになって、歌にも挑戦したい」と将来の夢を語った。

◆望蘭（みらん）２０１７年４月１０日、大阪府生まれ。９歳。俳優やお笑い芸人も注目するキッズクリエイターで、工作シリーズ「ＰＲＯ」が人気。東京ガールズコレクション、吉本新喜劇などに出演。趣味は、けん玉、シール集め、ゲーム、ガチャガチャ。特技は工作、お絵描き。