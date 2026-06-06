◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ＤｅＮＡ３―６ソフトバンク（６日・横浜）

ＤｅＮＡは、１日に再び支配下登録へ返り咲いた３年目左腕の庄司陽斗（２５）がプロ初登板、初先発となったが、５回６９球を５安打４失点で降板。注目された大阪桐蔭全国Ｖバッテリー対決は、松尾が前田悠に２の０に抑えられた。チームの連勝は２で止まり、借金５となった。

先手は取った。初回１死満塁、ヒュンメルが前田悠伍から押し出し四球を選び、１点を先制。庄司も力強いストレートと落差のあるチェンジアップを武器にホークス打線に立ち向かい、３回までゼロに封じた。

だが４回先頭の正木に左中間ソロを被弾すると、５回には先頭・広瀬隆への四球をきっかけに無死二、三塁のピンチを招き、７番の庄子に右越え２点適時打を浴びるなど、３失点。この回限りでの降板となった。

庄司は「初登板で緊張はしましたが、自分のやることだけをしようと思い投球しました。５回の勝敗を左右する場面で粘れきれなかった部分は課題が残ったと思います。今回の課題を一つずつ潰していき、次回のチャンスにつなげていきたいです」と悔しげに振り返り、次戦への巻き返しに力を込めた。

ＤｅＮＡのブルペン陣はその後も必死にタスキをつなぎ、打線も９回に牧の２試合連発となる４号２ランで２点を返したが及ばず、対戦成績は１勝１敗となった。勝ち越しのかかる７日の第３ラウンドは、今季途中にトレードでソフトバンクから移籍した速球派右腕・尾形崇斗が、古巣を相手に先発する。