◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 阪神１―０楽天（６日・甲子園）

阪神が１点を守り抜き、今季１２度目の完封勝ちで楽天に連勝した。ヤクルトが敗れたため、首位に返り咲いた。

試合が動いたのは、０―０で迎えた５回だ。先頭の熊谷が四球を選び、村上の犠打で二塁へ。さらに、三盗を成功させ、１死三塁とした。立石が早川の直球を左前にはじき返し、その間に熊谷が生還。貴重な１点を奪った。ドラフト１位ルーキーは「チャンスで回していただいたので、何とか事を起こそうと打席に入りました。粘って打ち返せたこともよかった」と２試合連続の適時打を振り返った。

先制した直後、まさかの事態に見舞われた。５回２死一塁、森下が初球と３球目のストライク判定に不満げな表情を見せた。早川の４球目のフォークで空振り三振に倒れると、真鍋球審と何か言葉を交わす姿があった。その後すぐに「森下選手を暴言により、退場処分といたします」とアナウンスがあり、球場はどよめいた。森下は、前日の５日・楽天戦（甲子園）で右手首に死球を受け「右手首の打撲」と診断されたが「３番・左翼」でスタメン出場していた。

先発の村上は、６回５安打無失点で降板。得点圏に走者を進めても、粘投でピンチをしのいだ。楽天戦で白星を挙げるのは、プロ初となった。