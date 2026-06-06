『風、薫る』直美は夕凪に寄り添い、献身的に看病を続けていた 第51回場面カット
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第51回（8日）の場面カットが公開されている。
【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開
前回は、直美（上坂樹里）は、夕凪（村上穂乃佳）を看護していると、女郎屋の権田（梅垣義明）が現れ、夕凪を力づくで連れ戻そうとする。その時ヨシ（明星真由美）が病室に現れて…。りん（見上愛）は夕凪を救う手だてを考えるが・・。
今回は、りん（見上愛）は、夕凪（村上穂乃佳）を救いたい一心で新聞社を訪ねるが、編集長の綿貫（小松和重）から、意外な提案をされ戸惑う。一方、直美（上坂樹里）は夕凪に寄り添い、献身的に看病を続けていた。ある日、新聞を開くとそこにはある記事が掲載されていた。夕凪を助けるためにできることは何か、りんと直美は探し続けるが・・。
【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開
前回は、直美（上坂樹里）は、夕凪（村上穂乃佳）を看護していると、女郎屋の権田（梅垣義明）が現れ、夕凪を力づくで連れ戻そうとする。その時ヨシ（明星真由美）が病室に現れて…。りん（見上愛）は夕凪を救う手だてを考えるが・・。
今回は、りん（見上愛）は、夕凪（村上穂乃佳）を救いたい一心で新聞社を訪ねるが、編集長の綿貫（小松和重）から、意外な提案をされ戸惑う。一方、直美（上坂樹里）は夕凪に寄り添い、献身的に看病を続けていた。ある日、新聞を開くとそこにはある記事が掲載されていた。夕凪を助けるためにできることは何か、りんと直美は探し続けるが・・。