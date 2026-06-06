◆女子プロゴルフツアー ヨネックスレディス第２日（６日、新潟・ヨネックスＣＣ＝６４８３ヤード、パー７２）

７人の首位タイからスタートした吉田鈴（りん、大東建託）が５バーディー、ボギーなしの６７で回り、通算７アンダーで、２位に３打差をつけて単独首位に立った。２２歳の人気女子プロが混戦から抜け出し、ツアー参戦２年目で念願の初優勝に王手。米女子ツアーに拠点を置く姉、優利（エプソン）は日本女子ツアーで通算４勝。姉・福嶋晃子と妹・浩子、姉・堀奈津佳と妹・琴音、姉・岩井明愛（あきえ）と妹・千怜（ちさと）に次いでツアー史上４組目の姉妹優勝を目指す。

３打差の２位に、ツアー史上最長となる１４年ぶりのブランク優勝を目指す木戸愛（めぐみ、日本ケアサプライ）、後半に３０の猛チャージをかけて初優勝を目指す政田夢乃（なないろ生命）ら５人が続く。

最終１８番パー５。吉田鈴は下り５メートルの微妙で難しいバーディーパットをねじ込んだ。２位に３打差をつけて、混戦から抜け出した。５バーディー、ボギーなしのほぼ完璧なプレーについて「まだ、２日目。普段と変わらずに回れました。５アンダーで満足ということはありません」と、落ち着いた表情で１８ホールを振り返った。

同週開催の全米女子オープン（米カリフォルニア州リビエラＣＣ）にメルセデスポイントランク首位の佐久間朱莉（大東建託）、同２位の河本結（リコー）をはじめ、１０位以内の選手のうち８人が参戦。ヨネックスレディスにはランク上位選手の多くが不在だった影響もあり、第１日はツアー優勝経験者の三ヶ島かな（ランテック）、川岸史果（加賀電子）、木戸愛（めぐみ、日本ケアサプライ）。未勝利の福山恵梨（松辰）、皆吉愛寿香（あすか）、そして吉田鈴。さらにアマチュアの戸高玲奈の７人が首位に並んだ。１９８８年のツアー制度施行後、第１ラウンド終了時点で首位タイの人数が最も多かったのは８人（１９９１年東海クラシック雪印レディース）。ツアー史上２番目の第１ラウンド首位タイの「渋滞」で始まった。

第２日も最終組が前半を終えた時点では、首位に４人、首位と２打差以内に１１人がひしめく大混戦が続いていたが、後半に吉田鈴は４バーディーを量産し、後続を引き離した。２位に３打差をつけて最終日最終組を回る。

「緊張すると思います。その緊張をうまく持っていきたい。失敗を恐れるより、振り切りたい」。吉田鈴は、凛とした表情で語った。