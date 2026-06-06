◆国際親善試合 日本―南アフリカ（６日・ヤンマーハナサカスタジアム）

ＦＩＦＡランク５位のサッカー女子日本代表「なでしこジャパン」は、同５８位の南アフリカ女子代表に前半を３―０で終えた。

“新生”なでしこジャパンのテーマに「躍動感のあるフットボール」と「走ること」を掲げる狩野倫久新監督は、先発メンバーにＦＷ登録の選手を入れず、ＭＦ谷川萌々子を１トップの位置に配置。ニルス・ニールセン監督は「４―３―３」の布陣を基本としたが、狩野監督は「４―２―３―１」で挑んだ。

新体制の初陣は電光石火の先制弾で幕を開けた。キックオフからわずか２４秒。ＤＦ清水梨紗の浮き球パスに抜け出したＭＦ長谷川唯がエリア右から頭で流すと、走りこんだＭＦ清家貴子がネットの中へ押し込んだ。清家は同１９分にエリア右からニアサイドを抜いて追加点も獲得。序盤にリードを広げた。

早々に主導権を握ったが、攻撃の手は緩めない。前半２９分には谷川のゴラッソがさく裂した。左サイドのスローインからボールをもらうと、ドリブルで切り込み、ゴールから２０メートルほどの位置で右足を一閃（いっせん）。力強いロングシュートに相手ＧＫは一歩も動けず、ゴール右隅に吸い込まれた。