大相撲夏場所で２度目の優勝を果たした小結・若隆景（荒汐）の優勝パレードが６日、地元の福島市の福島駅前で行われた。

兄の幕内・若元春（荒汐）、長男・浬（かいり）君とともにオープンカーに乗車し、同駅東口の駅前通りの一本道を３０分かけて走行。沿道に集まった多くの人の声援に手を振りながら応えた。「想像以上の人たちに集まっていただいた。前回の優勝（２２年春場所）はコロナ禍での優勝で、こういったパレードができなかったので、自分自身とてもうれしかった」と感慨深げに語った。

パレードは母校の吉井田小学校のマーチングバンド部の演奏で進められた。「久しぶりに校歌を聞いて、元春と２人でオープンカーの上で、懐かしいねという会話をした」と笑みを浮かべた。

先場所は１２勝を挙げて、大関昇進への起点とした。最後のあいさつでは「この優勝を機に、またもう一つ上の番付の大関を目指して、頑張っていきたいと思います」と話すと、見守っていたファンから大きな拍手が起こった。「今日はたくさんの人に集まっていただので、ありがたかった。この応援を力に変えて、また来場所頑張っていきたい」と、名古屋場所（７月１２日初日・ＩＧアリーナ）でのさらなる活躍を誓った。