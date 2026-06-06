巨人の堀田賢慎投手（25）が6日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。優しい人柄が垣間見える場面があった。

5月30日の放送では途中で「本日は『アスリート熱ケツ情報』はお休みとなります」とのアナウンス。2週間ぶりとなったこの日のテーマは「もったいない」だった。

辻岡義堂アナウンサー（39）から直撃された堀田は「紙袋」と即答。「ブランドのやつもあれば、ファンから差し入れでもらった時の紙袋とかも」自宅に保管してあるそうで「50枚ぐらい。一番でかい紙袋の中に（残りの）紙袋を入れてためていくんですけど」と明かし、きちんと整とんされた写真も公開された。

「いらない服とかあげたりする時とかにたまに使ったりすることありますけど、多分この量は（必要）ないなって…」

このインタビュー時に練習用具の入ったリュックサックを背負っていた堀田。笑顔の辻岡アナから「このリュックサックやめて毎回紙袋で来ればいいじゃないですか」と貴重なアドバイス？を受けると「（球団が）いいんだったら…全然してもいい…ですけど…」と戸惑いつつも相手を否定せず。几帳面なところに続いて優しい人柄ものぞかせていた。

堀田は2019年ドラフト1位で入団。中継ぎで登板した3日のオリックス戦（東京D）では2024年5月15日のDeNA戦（福井）以来749日ぶりとなる今季初勝利を挙げた。本拠・東京ドームではプロ7年目で待望の初勝利だった。